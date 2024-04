São Paulo perde três por lesão no 1º tempo em estreia na Libertadores

Lucas sentiu uma lesão muscular ao tentar correr em um lance. O camisa 7 caiu no gramado na hora sentindo muitas dores; ele foi substituído por Ferreira.

Rato saiu aos 45 minutos com um problema no tornozelo. Em uma dividida, o jogador do Talleres caiu em cima do meia e virou seu tornozelo.

Carpini optou por não realizar a terceira alteração e o São Paulo sofreu o gol durante os 8 minutos de acréscimo. Se mexesse no time, o treinador não poderia mais fazer alterações na segunda etapa.

