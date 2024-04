Sobrevivente de ataque terrorista em rave se destaca na seleção de Israel

Ben Benjamin, que era jogador de futebol profissional, sobreviveu ao ataque terrorista em Israel, mas perdeu a perna direita durante o atentado.

O que aconteceu

Benjamin estava comemorando seu aniversário no festival de música Supernova, onde 364 pessoas morreram. Ele chegou a ser dado como morto pelos terroristas do Hamas, que invadiram a festa no dia 7 de outubro de 2023.

Amigos de Ben foram mortos no ataque e sua noiva também perdeu uma perna. Os terroristas lançaram granadas e atiraram contra o abrigo antiaéreo onde eles estavam se protegendo.