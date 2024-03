Corinthians fica perto de retorno e se prepara para desafio em reestreia

O meia-atacante Igor Coronado foi diagnosticado com dengue e está se recuperando.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

A Inter temporada da equipe entrou na reta final. A comissão técnica tem mais três dias livres para fazer ajustes e dar sequência ao trabalho das últimas semanas. O último compromisso oficial foi no dia 14 de março, na vitória por 2 a 0 sobre o São Bernardo, pela Copa do Brasil.

Félix Torres e Rodrigo Garro durante treino do Corinthians Imagem: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Próximo jogo será pela Sul-Americana

O Corinthians joga na próxima terça, na estreia da Sul-Americana. O clube do Parque São Jorge visita o Racing-URU, no Estádio Centenário, pela primeira rodada do Grupo F.

Será a reestreia do clube na temporada. Após a eliminação precoce no Campeonato Paulista, o clube tem mais três competições pela frente no ano para buscar a vaga na Copa do Brasil do ano que vem e tentar acabar com a seca de títulos — a última taça conquistada foi em 2019.