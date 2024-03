Carille superou traição para fazer Santos reagir e voltar a uma final

A relação com o presidente Marcelo Teixeira e demais membros da diretoria é definida como 'excelente'. Carille é constantemente consultado nos bastidores. Marcelinho, filho do presidente e participante da direção, é um dos mais próximos do treinador.

A gestão de grupo foi um dos pontos mais fortes para que o Santos chegasse à final do Paulista. Carille é muito cuidadoso na rodagem do elenco e em passar confiança. Pedrinho, por exemplo, é visto com muito potencial, mas precisa amadurecer as definições na frente do gol. Carille cuidou pessoalmente disso na semana livre e viu o atacante dar duas assistências contra o RB Bragantino.

A liberdade para definir o time e desenvolver o trabalho no CT Rei Pelé sem se sentir 'observado' também é levada em consideração. Dessa vez, Carille trabalhou sem a pressão de ser demitido em caso do time oscilar, o que ocorreu.

A traição

Em 2021, Carille fez sua primeira passagem pelo Santos com o intuito de salvar o time do inédito rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O treinador cumpriu com o combinado, mas teve o tapete 'puxado' por Edu Dracena, executivo de futebol da época.