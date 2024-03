Telê Santana e 'mestiçagem': o DNA da zebra que tenta vencer o Flamengo

Carlos Vitor tem um trabalho longevo no Nova Iguaçu. Viu e viveu muita coisa desde que passou a fazer parte da comissão técnica permanente e nas idas e vindas como técnico principal do time. A passagem atual começou no início de 2021. Olhando para si como treinador, ele se enxerga hoje como fruto de quem já está no mundo do futebol há alguns anos, e absorveu experiências diversas.

Eu vou dizer para você que é uma mestiçagem de empirismo, de estudo, de leitura, de ter trabalhado com pessoas, realmente, capacitadas, com as quais você também colhe algumas coisas que fazem com que você cresça. É uma mestiçagem.

Dá para encarar o Fla?

Com essa bagagem, o treinador tenta implementar em campo "uma réplica do que viu no passado". Como ele mesmo define, "um futebol vistoso, com boa troca de passes, um jogo para frente, agressivo, entendendo bem as fases do jogo".

Não por acaso o Nova Iguaçu se classificou em segundo na Taça Guanabara e deixou o Vasco para trás na semifinal, depois de jogar melhor e criar mais chances ao longo dos 180 minutos.

O treinador aponta para dois fatores que considera primordiais na caminhada do Nova Iguaçu no Carioca: o estudo na montagem do elenco e a questão psicológica. Aí, foi possível juntar a turma atual, que tem Bill, Carlinhos, Yago, o goleiro Fabrício e outros jogadores de destaque na campanha.