Payet apoiou Macron e assinou manifesto contra extrema direita na França

Payet e os demais pediram votos a Emmanuel Macron. Eles também lembraram que o vencedor da eleição irá abrir os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Macron acabou vencendo a eleição com 58,54% dos votos válidos. Marine Le Pen ficou com 41,46%.

Embora estejamos cientes das dificuldades que muitas pessoas enfrentam na França, votar em um partido que colocaria em risco os valores republicanos seria a pior das soluções. O esporte em que acreditamos é feito de amizade, respeito e diversidade, além de rejeitar todo o tipo de discriminação

Trecho da carta que Payet e outros atletas franceses assinaram

Payet presenteia Lula e Macron com camisas do Vasco

Payet esteve com Lula e Macron em dois eventos no Brasil. Na última quarta-feira (27), participou de um jantar à portas fechadas em um hotel em São Paulo. Ontem (28), esteve no almoço que o presidente do Brasil promoveu no Palácio Itamaraty, e que contou com outras personalidades identificadas com os dois países, como o ex-jogador brasileiro Raí, ídolo do PSG, e o chef francês Érick Jacquin (Masterchef).

O meia francês presenteou os presidentes com camisas personalizadas do Vasco. Já Macron deu uma camisa da seleção francesa, com o nome do craque Mbappé, para Lula.