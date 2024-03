Santos provoca Bragantino após avançar para a final do Paulistão

O Santos rebateu uma provocação antiga do Red Bull Bragantino após vencer o time de Bragança Paulista por 3 a 1 e se classificar para a final do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Após o jogo, o Santos afirmou que "eu vou jogar a final e você?". A postagem aconteceu no X, antigo Twitter.

A provocação foi uma resposta à postagem feita pelo Bragantino após vitória por 1 a 0 na primeira fase do Paulista. O time de Bragança fez uma referência à queda do Santos para a Série B do Brasileirão.