O que palmeirenses acharam de 'novo gramado' do Allianz Parque

Os jogadores do Palmeiras e a comissão técnica de Abel Ferreira aprovaram o "novo gramado" do Allianz Parque — a WTorre trocou o composto de termoplástico pela cortiça, a mesma utilizada no gramado do estádio Nilton Santos.

O que aconteceu

"Mais gostoso para jogar". Os jogadores ficaram satisfeitos com a reforma após o primeiro teste realizado na manhã de hoje e estão tranquilos para jogarem no estádio amanhã, às 21h35 (de Brasília), contra o Novorizontino pela semifinal do Campeonato Paulista.

"A cortiça é mais leve, não dá para sentir o peso do gramado". Na reta final do Brasileirão, vários jogadores do Palmeiras disseram que o gramado estava muito pesado, o que dificultava muitos movimentos durante os jogos — a alta quantidade de shows no segundo semestre prejudicou o gramado sintético.