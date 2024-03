Suspensão de Gabigol repercute na Europa: 'Trapaceou em exame antidoping'

A suspensão de dois anos aplicada a Gabigol, do Flamengo, por tentativa de fraude em exame antidoping repercutiu rapidamente na Europa.

O que aconteceu

Gabriel foi punido com dois anos de suspensão em julgamento concluído hoje (25), no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD/AD). A defesa do jogador já planeja recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Na imprensa internacional, o jornal "Gazzetta dello Sport", da Itália, comentou o caso e chamou a atitude do jogador de "trapaça". "Gabigol foi suspenso por dois anos por trapacear em exames antidoping", disse a publicação.