Rafael revela que não sabia de gravação que viralizou após convocação

Rafael, em entrevista ao UOL

A REAÇÃO DO GOLEIRO RAFAEL COM A CONVOCAÇÃO PRA SELECAO BRASILEIRA pic.twitter.com/MYQfEc6nwN ? gui (@callwrii) March 1, 2024

Cotado para ser titular diante da inglaterra, Rafael disputa a posição com Bento, do Athletico-PR, para o jogo de hoje (23) contra a Inglaterra. O goleiro afirma que se preocupa com aquilo que pode controlar ao invés de ficar na expectativa por ser ou não escolhido.