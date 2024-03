Jogadoras contestam silêncio sobre Robinho e Daniel Alves: 'Só mulheres?'

Jogadoras da seleção brasileira, Ary Borges e Kerolin questionaram o silêncio de atletas do futebol masculino a respeito dos casos de Robinho e Daniel Alves.

O que aconteceu

Depois do pronunciamento de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, Ary Borges questionou se apenas mulheres falariam sobre os casos. A jogadora do Racing Louisville, dos EUA, ainda elogiou a postura da dirigente do Verdão.