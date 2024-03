Veja as datas e onde assistir aos jogos do Palmeiras na Libertadores

A Conmebol divulgou na noite de hoje (19) a tabela detalhada da fase de grupos da Libertadores e definiu quando serão os jogos do Palmeiras na competição.

O que aconteceu

O Palmeiras fará sua estreia no dia 3 de abril. Nesta data, o Verdão vai enfrentar o San Lorenzo, fora de casa.

A última partida do Verdão na fase de grupos será contra o mesmo San Lorenzo. O confronto, no entanto, será disputado em São Paulo, no dia 30 de maio.