Thiago Silva no Fluminense? Fred revela 'conversas toda semana'

Thiago Silva é um sonho nosso há muito tempo. Presidente (Mário Bittencourt) fala com ele toda semana. Ele está com contrato ainda na Inglaterra e torcemos por ele. É um amigo que eu tenho, sou muito fã do caráter do Thiago. Ele sabe que, aqui, ele tem as portas escancaradas Fred, em entrevista à ESPN

Apesar da revelação, Fred garantiu que o time carioca não tem nenhum acerto com Thiago Silva. "Não tem nada (risos). Temos que tomar cuidado para não pressioná-lo", brincou o dirigente do Fluminense.

"Vai acontecer em algum momento [o retorno de Thiago]", garantiu Fred. A expectativa dos torcedores é que a volta de Thiago Silva possa acontecer no meio do ano, já que o zagueiro tem renovação de contrato vista como improvável no Chelsea.