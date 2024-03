Nova Iguaçu vence o Vasco, vai à final pela 1ª vez na história e pega o Fla

O Nova Iguaçu foi responsável pelas duas únicas derrotas do Vasco no ano. O time de Ramón Díaz só volta a campo agora para o Campeonato Brasileiro. A estreia está marcada para 13 de abril, contra o Grêmio, em casa.

Classificação e jogos Carioca

O jogo teve duas paradas técnicas no primeiro tempo. O Maracanã tinha previsão de chegar a 40º C. O Rio de Janeiro registrou 62,3ºC de sensação térmica em Guaratiba às 9h55, a maior desde o início da medição em 2014.

O duelo aconteceu no Maraca após polêmica com a dupla Fla-Flu. O Nova Iguaçu, mandante, demonstrou intenção de utilizar o estádio, mas os gestores não responderam e foi indicado o Raulino de Oliveira. Após a repercussão, o consórcio recuou e foi aceito o pedido do clube da Baixada Fluminense. O estádio estava praticamente lotado, com 60.429 presentes.

O Vasco estampou novamente "Maracanã para todos" na camisa. O clube fez isso também no jogo de ida, o que não caiu bem com Flamengo e Fluminense. Esse é o nome do consórcio do clube cruz-maltino junto com a WTorre na disputa pela gestão do estádio. As camisas vão ser leiloadas com recursos doados à Barreira do Vasco, Cidade de Deus e Mangueira.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi bastante truncado. Além do forte calor, o Nova Iguaçu fez algumas faltas para diminuir o ritmo do duelo e fazer o tempo passar. O Vasco até começou um pouco melhor e apostou nos chutes de longa distância, mas não foi bem de modo geral. Com transição lenta e pouca inspiração, o jogo não encaixou.