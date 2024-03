Reforçado, Inter bate recorde de sócios e prevê quase R$ 100 milhões no ano

Nosso objetivo é ter 150 mil sócios. Essa é nossa próxima meta, vamos dizer assim, no quesito quadro social. A gente tem uma ideia e um desejo de que a gente alcance, em junho, julho, esse número. Então, nós estamos trabalhando para isso. Em junho ou julho, a gente atinja os 150 mil sócios, que é o nosso próximo degrau, a marca que a gente quer alcançar.

O campo responde

Campo e quadro social caminham juntos no começo de 2024 do Inter. Enquanto os números crescem, o time de Eduardo Coudet está vivendo uma ótima fase.

O Inter venceu as últimas nove partidas, é a equipe da Série A com o melhor aproveitamento de pontos no ano, venceu o clássico Gre-Nal e sobrou na primeira fase do Gauchão, além de seguir vivo na Copa do Brasil.

Ao todo, a direção agregou 10 jogadores ao grupo da temporada passada e conseguiu manter Mauricio, alvo de várias equipes no mercado da bola. A única baixa no time titular já estava prevista, que foi a venda de Johnny para o Bétis (ESP).