Léo Ortiz chega ao Rio para assinar com o Flamengo: 'Louco para trabalhar'

Demorou muito tempo, mas estou muito feliz em chegar aqui no Flamengo. A torcida nesses meses foi um fator também. Só dizer que estou muito feliz, louco para trabalhar com meus companheiros e ir no Maracanã lotado

Léo Ortiz

Poucos torcedores aguardavam o jogador no aeroporto. Léo Ortiz recebeu a camisa 12, uma homenagem à torcida do Flamengo, mas deve vestir a 3. O número está livre desde a saída de Rodrigo Caio.

Ortiz assina um vínculo até dezembro de 2028 com o rubro-negro. Ele foi comprado do Red Bull Bragantino.

Com certeza, o Léo estará nas semifinais e finais do campeonato. Lógico que tem o exame médico que precisa ser aprovado, mas o jogador estava jogando há pouco tempo. Não vemos nenhum problema em relação a isso, mas, por razões óbvias, temos de seguir o processo de contratação do clube Marcos Braz

A novela vinha se arrastando ao longo dos últimos meses. A negociação começou logo após o fim do Campeonato Brasileiro, mas o Fla já tinha sondado a situação do jogador antes.