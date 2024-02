Corinthians mergulha na crise após 4 jogos, e Mano e direção já divergem

Ao "Casão Podtudo", Augusto disse que "deu bronca em todo mundo" por esse episódio do Matheuzinho. Essa situação fez o presidente ter a certeza que precisava de um diretor.

Outro papel de Fabinho será respaldar Mano Menezes. Não havia um elo entre comissão técnica e direção. O novo executivo terá essa atribuição.

Mano crê que Fabinho Soldado terá uma visão mais fria do trabalho do dia a dia, sem a pressão política com que Augusto e Rubão lidam.