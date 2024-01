RMP detona novo executivo do Corinthians: 'Fabinho não fazia nada no Fla'

Renato Maurício Prado detonou a contratação de Fabinho Soldado pelo Corinthians para ocupar o cargo de executivo de futebol. No Fim de Papo, RMP disse que ele não está à altura de um clube como o Corinthians e citou episódios de sua passagem pelo Flamengo.

'Não tem competência': "Esquece tudo o que o Augusto (Melo) já fez. Essa contratação do Fabinho é a prova cabal ele não entende bulhufas de futebol. Se tem um cara que não tem cacife, nem competência, para assumir um cargo desse tamanho no Corinthians é o Fabinho Soldado. Deve ter sido o Marcos Braz, que o Fabinho Soldado é 'peixe' dele, ele deve ter falado: 'leva o Fabinho, ele é gente boa'. Sabe o que ele fazia na Gávea? Nada".

'Nunca teve pulso': "Uma das coisas que a torcida do Flamengo mais pede é a saída de Fabinho Soldado e de Juan, que estão lá há anos e não fazem rigorosamente nada que preste. Fabinho Soldado de 2017 a 2020 era chefe do scout do Flamengo. O cara que fica mapeando o mercado. Qual foi jogador que Fabinho Soldado em sua época de scout 'pescou' para o Flamengo? Ninguém. Flamengo só contrata jogador badalado. Aí foi promovido a gerente de futebol. Gerente que nunca teve pulso para impedir toda a zona do departamento de futebol do Flamengo".