Vasco dialoga com 777 e tenta acelerar investimentos no CT

Estamos conversando com eles para pisar no acelerador nesta estrutura. O terreno é do Vasco e já está lá. Todos concordamos que o CT de ponta é essencial para o negócio do futebol

Carlos Osório, 1º vice-geral do Vasco

A 777 ainda aponta insegurança jurídica. A cessão do terreno foi da Prefeitura do Rio ao Vasco, que é uma instituição sem fins lucrativos. Para que o terreno passe para a 777, há um trâmite burocrático grande e sem garantia de resposta positiva.

Apesar das arestas, a relação caminha bem no entendimento da diretoria associativa.