Corinthians anuncia a contratação de Gustavo Henrique, ex-Santos e Flamengo

O Corinthians confirmou hoje a contratação do zagueiro Gustavo Henrique, ex-Santos e Flamengo.

O que aconteceu

O jogador chega sem custos ao clube do Parque São Jorge. Ele estava no Real Valladolid, da Espanha.

O contrato do zagueiro é válido até 31 de dezembro de 2025. O Alvinegro paulista adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta — os demais 30% continuam com o time espanhol.