Grêmio toma susto, mas artilheiro salva e elimina time estreante na Copinha

O Grêmio passou sufoco, mas venceu o Coimbra no fim por 4 a 2, no Lanchão, em Franca, e avançou às oitavas da Copinha.

Igor e Alysson colocaram o Tricolor gaúcho na frente, mas Carlos Miguel e Amorim empataram. O time do sul abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas viu o adversário ensaiar uma reação no começo da segunda etapa.

Artilheiro da Copinha, Jardiel decidiu na reta final, e Gustavo selou a classificação nos acréscimos. Autor do terceiro gol, o camisa 9 sofreu pênalti, foi para a cobrança e marcou o seu nono gol na edição.