Mbappé marca, Beraldo estreia e PSG leva primeira taça do ano na França

Foi a 12ª conquista do PSG na Supercopa, ampliando a vantagem sobre o Lyon, que tem oito. Esse foi o primeiro título do técnico Luis Enrique no PSG. Ele foi contratado no meio do ano passado.

O PSG volta a campo no dia 7, contra o US Revel, pela Copa da França, enquanto o Toulouse enfrenta o Chambéry Foot.

A equipe de Luis Enrique lidera o Campeonato Francês com cinco pontos de vantagem sobre o Nice, segundo colocado. O time do técnico Carles Martínez, por outro lado, atravessa uma crise e está na zona de rebaixamento, com apenas duas vitórias em 17 rodadas.

Como foi o jogo

O PSG abriu o placar cedo, com um gol do sul-coreano Lee Kang-In, e conseguiu ditar o ritmo do primeiro tempo. O Toulouse, por sua vez, encontrava dificuldade em achar os espaços para ter chances mais claras.