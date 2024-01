Corinthians domina, faz 4 no 1º tempo e estreia com goleada na Copinha

As equipes voltam a campo no sábado (6). O Corinthians mede forças contra o Bangu, às 17h15 (de Brasília), e o Ji-Paraná encara o Marília na sequência, 19h30 — ambos os jogos no Abreuzão.

Classificação e jogos Copa São Paulo

Gols

1x0. Logo no segundo minuto do jogo, Léo Maná cobrou falta perto da área pelo lado esquerdo. A bola desviou na barreira e pegou o goleiro adversário no contrapé.

2x0. Aos 14', Kayke acionou Pedrinho, que bateu firme fora da área. A bola passou por baixo do goleiro.

3x0. Aos 33', Léo Maná chegou ao fundo pela direita e cruzou para trás. A defesa afastou errado, Higor dominou de peito e encheu o pé para ampliar.

4x0. Aos 35', Kayke invadiu a área pela esquerda, tocou para o meio e Pedrinho só teve o trabalho de empurrar para dentro do gol.