Câmara entra em recesso e votação de projeto de São Januário fica para 2024

O setor é um órgão técnico da Câmara, formado por servidores e que tem o papel de revisar os projetos de lei. A palavra final, porém, é dos vereadores.

Caso a sugestão de audiência pública seja acatada, Ela será à parte, aberta, com transmissão pela TV Câmara, entre outras questões. Nela são chamados os envolvidos para debater o projeto, apontar problemase defendê-lo. Tal audiência subsidia a decisão das comissões.

O trecho em questão diz: "Observar o disposto no art. 86 da Lei Complementar nº 111/11 quanto à aplicação dos Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC em áreas de Operação Urbana, devendo a comunidade ser consultada via audiência pública. Em especial aquelas afetadas pelo incremento de ocupação nas áreas definidas no Anexo II do presente projeto".

Vasco prevê arrecadar R$ 500 milhões com potencial construtivo

A publicação do Diário Oficial da Câmara revela que o total do potencial construtivo cedido ao Vasco é de 197 mil m², e o clube calcula que conseguirá arrecadar cerca de R$ 500 milhões com as vendas. O orçamento da obra de São Januário é de R$ 506 milhões.

A região da Avenida Brasil será outra onde o potencial construtivo poderá ser aplicado, além de pontos no bairro da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, algo que já havia sido divulgado pelo prefeito Eduardo Paes.