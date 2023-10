Cusparadas, ameaças e ofensas: esposa de Arana detalha 'terror' em clássico

Gabriela Melchior, esposa do lateral Guilherme Arana, revelou que viveu "momentos lamentáveis e de muito pânico" durante o jogo entre Atlético-MG e Cruzeiro, disputado no último fim de semana na Arena MRV. Ela assistiu ao duelo em um dos camarotes do local e desabafou no Instagram.

O que ela falou?

A influenciadora disse que, ao lado de seus dois filhos, recebeu cusparadas, xingamentos e ameaças durante o clássico, que acabou com vitória cruzeirense por 1 a 0 — Arana estava em campo defendendo as cores do Atlético-MG.