Inter faz 7 a 1, aplica maior goleada do Brasileirão e segura Santos no Z4

Na trave! Marcos Leonardo ficou cara a cara com Rochet, aos 13 minutos do segundo tempo, encheu o pé e acertou a trave.

6 a 0 Inter! Enner Valencia recebeu pela esquerda e soltou uma pancada para o gol.

7 a 0 Inter! Luiz Adriano, que tinha acabado de entrar, recebeu de Pedro Henrique e bateu firme para marcar o sétimo.

7 a 1, desconta o Santos. Maxi Silvera, após escanteio, desconta para o Santos.

Imagem: Maxi Franzoi/AGIF

FICHA TÉCNICA

Inter 7 x 1 Santos

Competição: 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 22/10/2023 (Domingo), às 16h (de Brasília)

Local: estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa/MG)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-Fifa/PR)

Cartões amarelos: Renê (INT); Nonato (SAN)

Gols: Kevyson, do Santos, contra, com 1 minuto do primeiro tempo; Alan Patrick, do Inter, aos 14 minutos do primeiro tempo; Enner Valencia, do Inter, aos 27 minutos do primeiro tempo e aos 16 minutos do segundo tempo; Wanderson, do Inter, aos 39 minutos do primeiro tempo; Bustos, do Inter, aos 8 minutos do segundo tempo; Luiz Adriano, do Inter, aos 29 minutos do segundo tempo; Maxi Silvera, do Santos, aos 35 minutos do segundo tempo;