Papu Gómez se defende de punição por doping: 'não foi tratado pelas normas'

Segundo ele, o caso não foi tratado conforme as normas e que a substância é permitida para atletas, já que não promove alterações na performance.

A suposta violação tem origem na presença de Terbutalina em meu organismo, que ingeri acidentalmente junto com uma colher de xarope para tosse para meu filho, para aliviar sua tosse. É importante especificar que a Terbutalina é permitida para atletas profissionais e de forma alguma melhora o desempenho no futebol. Sem entrar no assunto, solicitei aos meus advogados que analisassem a sugestão de que o processo disciplinar não foi tratado de acordo com as normas.

O exame antidoping foi realizado em outubro de 2022, quando o Gómez ainda era jogador do Sevilla, poucas semanas antes do início da Copa do Mundo do Qatar.

Durante o Mundial, ele foi titular em dois jogos, mas não entrou na final contra a França, que terminou com a vitória dos sul-americanos nos pênaltis.