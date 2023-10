Flamengo supera Palmeiras e chega a acordo de renovação com Bruno Henrique

Bruno Henrique será do Flamengo pelos próximos três anos. Mesmo com uma proposta tentadora do Palmeiras, o atacante aceitou a oferta rubro-negra e assinará o novo contrato nesta semana.

O que aconteceu?

O Flamengo precisou ceder à alguns pedidos do jogador para chegar ao acordo. O Rubro-Negro, por exemplo, queria um contrato mais curto, inicialmente.