James dá duas assistências, São Paulo bate o Grêmio e foge de zona perigosa

São Paulo e Grêmio voltam a campo na quarta-feira (25). O time paulista tem pela frente o Palmeiras, fora de casa, e os gaúchos encaram o Flamengo, em Porto Alegre.

Como foi o jogo

São Paulo foi melhor desde o começo. O primeiro chute, aos 40 segundos de jogo, já foi sinal de que o time da casa estava mais perto do gol. Com marcação firme e chegadas sempre perigosas, a equipe de Dorival Júnior rondou a área do Grêmio até abrir o placar, em uma bela cobrança de escanteio de James Rodríguez concluída por Michel Araújo. O controle do jogo foi abalado apenas em momentos esporádicos e no segundo tempo aconteceu mais um gol, de Pablo Maia, outras chances para ampliar o placar, e o terceiro, de Luciano.

James Rodríguez deu duas assistências. O meia colombiano bateu escanteio do primeiro gol do São Paulo e deu um belo passe para o segundo.

Kannemann abraçou o juiz e levou amarelo bizarro. No gol são-paulino, o zagueiro Kannemann se irritou. Alegando ser abraçado por David durante a cobrança de escanteio, o defensor sinalizou com os braços ao juiz algumas vezes, até se aproximar do árbitro e abraçá-lo para mostrar o que havia ocorrido. André Luiz Bento não gostou nada disso e deu amarelo ao argentino. Foi o 13º dele no Brasileirão.

Renato, irritado, mudou o time no primeiro tempo. O rendimento do Grêmio incomodou bastante Portaluppi, que trocou ainda na etapa inicial. Com 27 minutos, Cristaldo deu lugar a Nathan Fernandes. O treinador gremista começou o jogo com uma movimentação diferente do habitual, usando três zagueiros e três volantes, mas a ação dificultou a construção de jogadas e entregou campo ao adversário.