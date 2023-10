Carinho? Zagueiro do Grêmio abraça árbitro e leva cartão amarelo

Walter Kannemann se envolveu em um lance pitoresco na partida entre São Paulo e Grêmio, hoje (21), no Morumbi. Ao reclamar no lance do gol que abriu o placar, marcado por Michel Araújo, ele abraçou o árbitro e levou cartão amarelo.

Depois da cobrança de escanteio de James Rodríguez, Michel Araújo marcou de cabeça. Kannemann alega que foi agarrado por David no lance.

Após sinalizar com os braços algumas vezes em direção ao árbitro André Luiz Bento, o defensor se aproximou e abraçou o juiz, mostrando o que teria ocorrido.