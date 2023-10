Flu detona arbitragem após empate: 'Desastrosa, vergonhosa e tendenciosa'

O Flu reclama do pênalti marcado para o Corinthians e de duas supostas infrações não assinaladas para os mandantes: uma envolvendo um pisão em Samuel Xavier e outra com possível toque na mão por parte de Fagner.

A arbitragem foi classificada pelo clube como "desastrosa, vergonhosa e tendenciosa". O texto ainda pede providências por parte da Comissão de Arbitragem da CBF e uma punição a Zanovelli para que, no futuro, "casos como esse não se repitam"

Leia a íntegra

O Fluminense FC repudia a arbitragem desastrosa, vergonhosa e tendenciosa conduzida por Paulo César Zanovelli no jogo desta quinta-feira, no Maracanã. O árbitro usou critérios duvidosos e influenciou diretamente no resultado da partida ao apontar pênalti inexistente em favor do Corinthians e deixar de dar outras duas penalidades, destas vezes existentes, para o Fluminense. Os erros cometidos nesta noite - que provocaram revolta nos atletas e na torcida - só demonstram o longo caminho a ser percorrido até que se chegue ao nível de excelência de arbitragem necessário para garantir o bom espetáculo no futebol brasileiro. O Fluminense espera que a Comissão de Arbitragem da CBF aplique as devidas punições ao quadro de árbitros dessa partida para que casos como esse não se repitam.