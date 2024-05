Djokovic joga para o gasto e bate Herbert na estreia em Roland Garros

O terceiro set foi mais do mesmo. Djokovic continuou confirmando seu saque, mas não conseguia ameaçar Herbert consistentemente. O francês salvou dois break points no começo da parcial e manteve o jogo parelho. No décimo game, contudo, Herbert finalmente sucumbiu. Cometeu uma dupla falta e abriu a porta para o sérvio. Djokovic aproveitou. Primeiro, ganhou um belo ponto após alcançar uma curtinha. Depois, fez uma linda passada de backhand. Depois, contou com mais uma dupla falta de Herbert para fechar a partida.

E agora?

Na segunda rodada, Djokovic vai enfrentar o espanhol Roberto Carballés Baena (#63), que derrotou, também nesta terça-feira, e o francês Constant Lestienne (#91). O sérvio será amplamente favorito, e a expectativa é de que ele só vá encontrar mais resistência a partir da terceira rodada, fase em que vai encontrar Gael Monfils (#37) ou Lorenzo Musetti (#30).

Atual líder do ranking, Djokovic tem sua posição na lista da ATP ameaçada por Jannik Sinner. Para manter-se no topo, o sérvio precisa pelo menos alcançar a final. Caso seja derrotado antes da decisão, Sinner será o novo número 1, independentemente de sua campanha no slam do saibro.

