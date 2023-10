Reforço surpreende em clássico no Santos e vai do fim da fila a titular

O técnico do Santos usou a data Fifa para observar melhor o grupo e reavaliar alguns jogadores. Silvera se destacou nos poucos minutos que atuou no clássico contra o Palmeiras e, confiante, passou a chamar atenção nas atividades no CT Rei Pelé.

Classificação e jogos Brasileirão

Maxi se movimenta bem fora da área, preenche espaço e tem agilidade na hora da decisão. No momento, o jogador disputa e ganha a concorrência com Mendoza, que está retornando de lesão.

Furch ainda é visto como um jogador valioso, mas tem características mais parecidas com as de Marcos Leonardo. Por isso, deve começar no banco.

Soteldo deve ser utilizado de forma estratégica no segundo tempo contra o Bragantino. O atacante chegará na madrugada de quinta-feira após representar a seleção venezuelana nas eliminatórias da Copa do Mundo. Devido ao desgaste dos jogos e deslocamento, não iniciará como titular.

Sem Tomás Rincón e Camacho, o treinador irá utilizar Jean Lucas, Dodi e Lucas Lima no meio-campo. Dodô também retorna de suspensão e será opção.

O provável time é João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Dodi, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Silvera e Marcos Leonardo.