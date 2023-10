Árbitro mostra o dedo do meio para torcida e é afastado em SC

O bandeirinha colocou a mão para trás e mostrou o dedo do meio para os torcedores mandantes como forma de resposta a alguns xingamentos sofridos durante o confronto. O lance ocorreu logo depois do apito final.

A Federação Catarinense comunicou hoje (11) que Lodetti foi afastado por causa do incidente. O árbitro passará por um período de reciclagem, mas ainda não há informações sobre a duração do afastamento.

Assista ao momento do gesto:

Aqui o vídeo do gesto do assistente Alexandre de Medeiros Lodetti. Escudo @CBF_Futebol https://t.co/pjcs34YwQ4 pic.twitter.com/hyLSiutdwu -- FÁBIO MACHADO (@_fabiomachado) October 11, 2023

Confira o comunicado oficial da FCF:

"A Federação Catarinense de Futebol (FCF), através do Departamento de Arbitragem, comunica o afastamento do árbitro assistente Alexandre de Medeiros Lodetti, devido ao incidente na partida desta terça-feira (10/10) entre Internacional e Figueirense, no estádio Vidal Ramos Júnior, em Lages, pela Copa Magic Bet 777 SC. O profissional ficará afastado para um período de reciclagem."