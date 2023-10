Inter e Grêmio terão resorts temáticos com investimento de R$ 1 bilhão

Os nomes dos futuros parceiros ainda não podem ser revelados, mas há contratos em fase de conclusão no sudeste e no nordeste do Brasil.

Não paramos aqui, mas ainda temos alguns caminhos para percorrer. Teremos clubes do sudeste e do nordeste do país. Mas no momento certo vamos trazer à tona. Perto do lançamento traremos à público para dar atenção devida que os clubes precisam. Começamos com Grêmio e Inter que é de onde nós somos, que é onde nós estamos, e nos traz muito essa questão de proximidade. Vamos dar atenção aos gaúchos, dar atenção aqui, depois pensar em outros locais.

Gustavo Kinzel