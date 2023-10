Bellingham iguala começo artilheiro de Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid

Principal contratação do Real Madrid para a temporada, Jude Bellingham está tendo um início no time para nenhum torcedor colocar defeitos. Neste sábado, o inglês anotou mais dois gols em goleada diante do Osasuna.

Com 10 gols no primeiros 10 jogos pelo time de Ancelotti, Bellingham iguala Cristiano Ronaldo como maior artilheiro nos 10 jogos iniciais pelo Real.

Em 2009, o português fez o mesmo número de tentos, mas no quesito assistências, o novo camisa 5 do clube foi mais decisivo, com 3, enquanto CR7 deu apenas uma nos primeiros dez jogos.