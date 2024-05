Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Estrada terá uma semana de programação

Entre os dias 20 e 26 de maio, será realizado o Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Estrada. O evento, que acontecerá em São José dos Campos-SP, reunirá ciclistas de 31 países para as disputas de Contrarrelógio Individual e Resistência.

A programação contempla provas das categorias Elite Masculino, Elite Feminino, sub-23 Masculino, Júnior Masculino e Júnior Feminino. A arena do evento, na qual ocorrerão as largadas e chegadas, será na Via Cambuí, em frente a Faculdade Humanitas.

As delegações começarão a chegar em São José dos Campos no domingo, deixando o dia seguinte para os treinamentos oficiais nos percursos da prova, com início às 10h (de Brasília), e o Congresso Técnico às 18h (de Brasília). Na terça-feira, será a vez do início das provas de Contrarrelógio Individual, a partir das 8h (de Brasília), nesta ordem: CRI Junior Feminino / TT Women Junior (11,5 km), CRI Junior Masculino / ITT Men Junior (23,3 km), CRI S23 Masculino / ITT Men U23 (35,1 km) e CRI Elite Feminino / ITT Women Elite (23,3 km).