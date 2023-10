Diniz, o psicólogo: técnico do Flu tira de si holofotes e divide méritos

Análise da partida: "No 1º tempo dificuldade, gol de bola parada, no 2º tempo fomos com muita coragem, inteligência, time cada vez mais agressivo, foi uma vitória justa, da união, da coragem e da alegria da boa convivência. Time sabe passar por momentos difíceis juntos, é um time sênior, mas de grandes campeões. Por isso está na final. Enaltecer o Inter, tem grande técnico, torcida, e qualquer um poderia passar".

Final no Maracanã: "A gente vai ter 50% de chances, como nosso adversário, Boca ou Palmeiras. A gente ganhou aqui, claro que jogar no seu estádio ajuda, mas não determina resultado. Está mais do que provado pelo jogo hoje no Beira-Rio. Curtir essa vitória, não vai dar pra curtir muito que domingo tem clássico".

Lições da partida: "Exige uma racionalidade que momento desse um pouco difícil. Vou enaltecer o momento do time. Tivemos muitos erros aqui, talvez mais que no Maraca e vencemos. Parte emocional que o time foi extremamente merecedor. Fomos audaciosos, jogamos pra cima. A gente foi no Maracanã com um a menos, marcando alto. Vaga extremamente merecida. Obviamente que erros táticos e técnicos vamos corrigir, erramos mais do que devia".

Emocional do time: "Comportamento emocional do time, de gana, representar essa torcida que tem sido um dos nossos grandes trunfos, tanto no Maracanã como aqui. A gente sabe que é difícil, mas vamos lutar e muito para tentar agraciar o torcedor com o título inédito".

John Kennedy: "Esse menino aqui é um grande vencedor, está se tornando um homem a cada vez mais íntegro. Mais um daqueles que o futebol perde a rodo aqui no Brasil. Espero que do coração consiga cada vez mais pés no chão, que fique do tamanho do talento dele. Merece todos os elogios. Não é fácil ter a vida que ele teve e se tornar o que está se tornando como pessoa a jogador. Menino vale ouro e a gente torce, vamos estar do lado, mesmo distantes, torcendo pra que consiga dar continuidade nesse momento que se encontra consigo mesmo e se tornando, pra muito além de um jogador decisivo, um homem de bem".

Sonhos no Flu: "Meus sonhos aqui no Fluminense, quando saí senti que uma hora ia voltar. Estamos construindo uma história cada vez mais bonita. É uma realização dia após dia. Não acho que acabou, temos que continuar trabalhando muito. Teremos um adversário super carimbado, multicampeão da Libertadores, independentemente de quem for. Celebrar esse momento e daqui a pouco se preparar pro jogo do final de semana".