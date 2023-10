Botafogo e Goiás empatam no Rio e novo tropeço evita disparada do líder

O Botafogo se mantém em primeiro, agora com 52 pontos, mas desperdiçou nova oportunidade de aumentar a vantagem e continua com sete de diferença. Com a derrota do Palmeiras e o empate do Grêmio na rodada, o Alvinegro podia disparar na ponta, mas viu o Bragantino assumir a segundo colocação e colar na briga, com 45.

Já o Esmeraldino foi para 27 e subiu para 16º posição, deixando a zona do rebaixamento. O time estava em 17º após os resultados do final de semana e fez o Vasco, com um ponto a menos, retornar ao Z4.

O Botafogo volta a campo no domingo (8) para o clássico contra o Fluminense, no Maracanã, às 16h (de Brasília). O Goiás, por sua vez, recebe o Bahia no sábado, no mesmo horário.

Curiosidade: O técnico Bruno Lage foi vaiado antes e a partida. O Alvinegro chegou à quarta partida seguida sem vencer no Campeonato Brasileiro.

Como foi o jogo

Bruno Lage, técnico do Botafogo, no jogo contra o Goiás, pelo Brasileirão Imagem: Jorge Rodrigues/Agif

O Goiás começou com tudo e sufocou o Botafogo nos primeiros minutos. Os visitantes pressionaram e levaram perigo em suas primeiras chegadas, aproveitando erros na saída de bola.