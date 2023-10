Lage tenta driblar mau desempenho com elogios à torcida do Botafogo

Dupla no ataque: "Treinamos muito os dois juntos, tomamos a opção de colocar Diego na frente, mas tem sempre essa opção de jogar os dois juntos. Nada de tirar mérito ao Tiquinho, foi opção. Diego está com três amarelos, próximo jogo não joga. Temos que reencontrar as funções para conquistar pontos".

Velocidade e espaços: "Jogo do Botafogo é de muita velocidade. No 2º turno, os adversários percebem que se nos derem transição ofensiva, estão com muitos problemas. Não posso estar dentro da área adversária quando tem 11 homens à frente da área e não nos dão espaço".

Análise do jogo: "Sentimos isso na 1ª etapa, o espaço nas costas do adversário está nas nossas. Vamos ver as oportunidades que criamos. Temos gente com capacidade para não permitir o gol no 1º pau. Equipe soube reagir, criamos oportunidades mais que suficientes. Fica um enorme capacidade de estarmos a trabalhar para crescermos".

Tchê Tchê na lateral: "Ele não me disse nada disso [que não fica confortável na função], pelo contrário. Quando falamos dessa possibilidade, garantiu que pode jogar em qualquer posição. Na minha opinião, foi o nosso melhor jogador da noite".

Ferida antiga: "Quando você fez essa pesquisa do Benfica [perdendo o título para o Porto], não falou quando o Porto tinha sete e fomos campeões, no ano anterior. Faça essa pesquisa, veja como cheguei ao Benfica, o que fizemos para vencer, e depois todo um contexto de situação de Covid. Benfica sem a torcida não é a mesma coisa. Por isso agradeço sempre o apoio do torcedor, sei o que é jogar sem".

Futuro: "Não é com palavras , é com trabalho. Quando surgiu a ideia de abrir a porta do treino ao torcedor, puderam ver a equipe trabalhando. Situações, intensidade, fazer esse trabalho com muita confiança".