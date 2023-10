Botafogo: Tiquinho diz que está bem fisicamente após iniciar jogo no banco

O atacante Tiquinho Soares afirmou que está bem fisicamente após ter iniciado na reserva no jogo contra o Goiás, pelo Brasileirão. Ele entrou no segundo tempo e marcou o gol do empate no Nilton Santos.

Situação física: "Estou bem fisicamente. Todo mundo sabe que tive lesão complicada no joelho há pouco tempo, mas estou aqui disposto a ajudar o Botafogo e meus companheiros".

Pontinho valorizado: "A gente sai triste por estar jogando em casa, torcedor compareceu e nos apoiou, infelizmente não ganhamos. Mas é ressaltar esse pontinho, acho que lá na frente vai nos ajudar bastante".