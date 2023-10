Técnico do Santos recorda desemprego e aprova apelido de 'Presuntinho'

"Não trabalhamos em querer fazer situação dessa, os jogadores estão bem focados no que deve ser feito. Temos caminho longo. Pedimos simplicidade no dia a dia. Soteldo é um baita jogador, se dedica ao extremo e tem essa irreverência. Já falamos que não era para ser feito, ele reconheceu e pediu desculpa. Num lance que não precisava acontecer, acabamos perdendo jogadores. Ele se desculpou com a gente e vida que segue. Fez baita partida, tem se dedicado muito, dia a dia maravilhoso. Já foi contornado e não vai acontecer mais".

Jogadas ensaiadas

"Eu falo porque voltei com o Diego Aguirre e ele pegava muito no pé e demos sequência ao que pensava. Claro que com a mudança dos três zagueiros, eu comentei com ele sobre isso ao auxiliar e ele optou. O treinamento é sempre estudando adversário, a casquinha do Dodô é bem produtiva, o Joaquim é marcada e o Dodô vem como surpresa. Na bola morta, hoje foi o Rincón. Ganhamos contra o Bahia na bola parada e hoje criamos muito por baixo também, tendo humildade para marcar. Vasco é grande equipe, nos dificultou muito. Kevyson deu a volta por cima, levantou a cabeça e fez grande segundo tempo. Essas duas vitórias nos deixam muito confiantes, mas não tem oba oba. Pé no chão e um longo caminho pela frente".

Conversa com o Gallo e apoio da torcida

"A torcida... Sou suspeito em falar pois já estive lá. Tenho um título no clube e sempre que sou designado são momentos turbulentos e Deus sempre me abençoa. É um trabalho sério, coeso com o treinador que está. Os treinadores infelizmente saem pelos resultados e somos obrigados a pegar. Torcida fechou com a gente em momento ruim, acreditaram, nos incentivam".

"Gallo eu tive a felicidade de trabalhar com ele como jogador, joguei anos e anos e temos amizade muito grande. Figura importante no começo, chegou em momento difícil, abraçou a ideia e faz grande trabalho. Conversa tranquila, ele me comunicou que vou ser o treinador, sim, mas só quero me preocupar com dia a dia, quanto vai ser ou não. Problema agora é ajudar ao máximo o Santos".