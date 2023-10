Abel usa Endrick, Breno Lopes e mais reservas contra Bragantino; veja times

Abel resolveu escalar um time completamente reserva para a partida. Entre os nomes de destaque estão o zagueiro Luan e o atacante Endrick.

Bragantino e Palmeiras voltam a jogar pelo Brasileirão no domingo (8). O time do interior encara o Athletico fora de casa, enquanto o alviverde tem clássico contra o Santos — antes disto, no entanto, os comandados de Abel decidem a semifinal da Libertadores contra o Boca Juniors.