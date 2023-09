Vasco paga parte da dívida com Andrey e pede novo parcelamento na Justiça

Ficou acertado que o Vasco pagaria R$ 800 mil à AS8 Sports, em cinco parcelas semestrais de R$ 160 mil.

Mas se o jogador fosse vendido, o saldo deveria ser pago integralmente, em um prazo de 90 dias a partir da confirmação da transferência.

Ou seja, como Andrey foi negociado com o Chelsea em janeiro, o Vasco deveria quitar o saldo pendente em 6 de abril, o que não aconteceu.

O Vasco até pagou a primeira parcela de R$ 160 mil, ainda em setembro. Considerando multa, juros e correções, a dívida do clube com a AS8 Sports ficou em R$ 662,1 mil, segundo as informações do processo que tramita na Justiça do Rio.