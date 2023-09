Segunda opção: desespero. Depois de um primeiro tempo em que finalizou 14 vezes sem permitir nenhum chute ao Vasco, o Coelho entrou em pânico: não é possível, até quando a gente faz tudo certo, tudo dá errado.

Terceira opção: ingenuidade. O capitão Juninho, conhecido por sua ponderação, pode ter acreditado (sem ver as imagens) que, de fato, não havia motivo para o cartão vermelho.

Quarta opção: desfaçatez. O presidente Marcus Salum bradou revoltado na coletiva, apontando dedos e tirando o seu da reta. Ele dispôs de tempo para ver as imagens. Achou mesmo absurda a expulsão do zagueiro?

Porque ele certamente não achou absurdo contratar o atacante Pedrinho, dispensado do São Paulo por conta de acusações de agressão e ameaças à ex-namorada. Ou o lateral Marcinho, que atropelou e matou dois ciclistas no Rio, fugindo sem prestar socorro. Ou Rodrigo Varanda, também acusado de agressão pela ex-namorada. Ou Rodrigo Avelar, afastado pelo Corinthians depois de um episódio de injúria racial.

Enfim, uma coisa é uma coisa e outra coisa é ser coerente.

O time mineiro tem mais bola do que mostra a tabela. Mas o problema, pelo menos ontem, foi a falta de pontaria com os pés e as palavras. Não o fato de o VAR ter identificado a pontaria certeira de Maidana com a mão.