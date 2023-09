Torcida do Vasco prepara bandeirão para menino que ficou 16 dias em coma

A torcida do Vasco prepara um bandeirão especial ao Mês das Crianças, e terá entre as imagens o menino Guilherme Gandra Moura, o Gui, de oito anos, que ficou 16 dias em coma e se tornou um xodó dos vascaínos. Os idealizadores traçaram usar a peça no jogo contra o São Paulo, mas houve uma mudança nos planos por conta de questões financeiras.

O que aconteceu

Além de Gui, o bandeirão também terá outras duas crianças: Heitor Lopes Azeredo, de 10 anos e que é cadeirante; e Manoela, menina que participou da campanha de divulgação do uniforme dos "Camisas Negras".