Copa do Brasil: quem são os maiores campeões e artilheiros?

Com 4 títulos do campeonato, Palmeiras e Flamengo dividem o terceiro lugar. O Verdão conquistou as taças de 1998, 2012, 2015 e 2020, enquanto o Rubro-Negro venceu em 1990, 2006, 2013 e 2022.

Veja abaixo a lista completa dos campeões da Copa do Brasil:

Cruzeiro (6 títulos e 2 vice-campeonatos)

Grêmio (5 títulos e 4 vice-campeonatos)

Flamengo (4 títulos e 5 vice-campeonatos)

Palmeiras (4 títulos e 1 vice-campeonato)

Corinthians (3 títulos e 4 vice-campeonatos)

Atlético-MG (2 títulos e 1 vice-campeonato)

São Paulo, Fluminense, Internacional, Athletico-PR, Vasco, Santos, Sport, Criciúma, Juventude, Santo André e Paulista (1 título cada)

Maiores artilheiros do campeonato

Com 37 gols, Fred é o maior artilheiro de todas as edições da Copa do Brasil. O ex-jogador de Fluminense, Cruzeiro e Atlético-MG tem um gol a mais que Romário.

Na edição de 2023, Gabriel Barbosa, o Gabigol, subiu para a 3ª posição na lista de maiores artilheiros da Copa do Brasil.