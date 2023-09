Chefões da Copa: defensores do São Paulo lideram estatísticas do torneio

Rafinha é um deles. O lateral-direito é o jogador que mais deu passes certos na competição: já contando o duelo do último fim de semana, ele acionou corretamente os companheiros 494 vezes.

Arboleda também se destaca. O equatoriano, que forma a zaga ao lado de Beraldo, lidera no quesito número de cortes desde as oitavas — são 44 rebatidas, 13 a mais do que o vice-líder Murillo, ex-Corinthians.

Caio Paulista fecha a lista. O lateral-esquerdo tomou conta da posição até então ocupada por Welington e encantou Dorival, entre outros motivos, pela força ofensiva. E foi justamente atacando que o atleta faturou um recorde: é quem mais completou dribles (18) desde as oitavas.

O trio deve atuar no Morumbi na grande decisão contra o Flamengo, com Beraldo fechando a linha à frente do goleiro Rafael. O São Paulo venceu o duelo de ida por 1 a 0 e fica com o título até em caso de empate. O confronto ocorre às 16h (de Brasília) de domingo (24).

