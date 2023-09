Time de Neymar avalia demissão de Jesus dois meses após contratação, diz TV

O Al-Hilal é líder isolado do Campeonato Saudita, com 16 pontos de 18 possíveis, mas a direção do clube não anda nada satisfeita com as apresentações da equipe e comunicou o empresário do técnico Jorge Jesus que pode rescindir o contrato caso o rendimento do time não melhore.

A frustração veio após empate por 1 a 1 buscado nos acréscimos e com futebol sofrível diante do modesto Navbahor Namangan, do Usbequistão, no King Fahd International Stadium, em Riad, pela Liga dos Campeões da Ásia. A informação do encontro com o empresário de Jesus foi da emissora de TV, 'Sport Italia'.

Com alto investimento e contratação de nomes de peso, casos de Neymar, Koulibaly, Malcom, Rubén Neves, Milinkovic-Savic, além da manutenção de Michael e Al-Dawsari, os dirigentes sauditas imaginavam que o time daria show em todos os jogos.