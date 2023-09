Promessa de R$ 520 milhões criticada no Chelsea recusou comparação a Neymar

Uma das principais promessas do futebol europeu na temporada passada, Mykhaylo Mudryk não teve o início esperado no Chelesa. Até agora são 21 jogos sem marcar gols e as críticas da torcida e do técnico Mauricio Pochetino.

Destaque e críticas

Ucraniano de 22 anos, o atacante foi sensação do Shakhtar Donetsk na temporada passada.